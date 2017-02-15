06:03 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

Сингапурский холдинг Strongbow – основной инвестор российской M19

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Менеджмент российского коллектива по League of Legends – M19 – назвал основного инвестора команды на пресс-конференции в усадьбе "Никольское", которая является новой тренировочной базой для игроков. Стоимость имения оценивается в 1,3 миллиарда рублей. Владельцем киберспортивной организации является сингапурская инвестиционная компания Strongbow, чьей основной сферой деятельности является недвижимость и сельское хозяйство.

Strongbow Investments выкупила контракты игроков, ранее выступавших под тегом Albus Nox Luna. В прошлом сезоне пятерке из СНГ удалось добраться до стадии четвертьфинала чемпионата мира по League of Legends. Компания также планирует создание команд по другим киберспортивным дисциплинам.

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Материалы REN-TV

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