Samsung Galaxy выиграла чемпионат мира по Лиге Легенд

Корейская Samsung Galaxy со счетом 3:0 разгромила своих соотечественников из SK Telecom T1 в финале чемпионата мира по League of Legends. Решающий матч состоялся на площадке Пекинского национального стадиона. Победитель получит около 1,5 миллиона долларов. Российская Gambit Esports не смогла пробиться в основной этап соревнования.

2017 World Championship прошел с 23 сентября по 4 ноября в Китае. В турнире приняли участие 24 команды. Призовой фонд составил более 4 миллионов долларов.

Пекин (Китай)

2017 World Championship

Плей-офф

Финал

Samsung Galaxy (Южная Корея) – SK Telecom T1 (Южная Корея) – 3:0