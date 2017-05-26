Российская Vaevictis подписала двух датских легионеров

Российская киберспортивная организация Vaevictis eSports пополнила состав по League of Legends двумя датскими игроками. В коллектив вступили Каспер "Cboi" Симонсен и Эмиль "Grisen" Брауэр, которые займут в составе позицию лесника и поддержки. Первым турниром для новой команды станет Rift Rivals, в котором встретятся по четыре сильнейших команды России и Турции.

В зимнем сезоне регионального чемпионата по LoL в СНГ – Континентальной Лиге – Vaevictis заняла вторую строчку, уступив в финале российской Virtus.pro со счетом 3:2. Призовой фонд турнира составил 4,5 миллиона рублей. Напомним, что вчера M19 также сообщила о подписании двух легионеров: хорвата "Lukezy" и корейца "Reach".