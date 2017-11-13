Витинью сыграл в FIFA 18 с киберфутболистами ЦСКА

ЦСКА вчера на "ВЭБ Арене" провел турнир по игре в футбольный симулятор FIFA 18 среди болельщиков клуба. В первенстве приняли участие 48 геймеров. В финале Сергей Ботин, игравший за "Манчестер Юнайтед", взял верх над Антоном Смольяниновым, который играл за "Лацио". Третье место занял Никита Бодров, который также играл за "МЮ".

Также в рамках киберфутбольного дня прошли два выставочных матча. Киберфутболисты армейцев Андрей "Timon" Гурьев и Макс "GoodMax" Гутник провели выставочные поединки с нападающим красно-синих Витинью.

Все собранные средства с турнира пойдут на лечение болельщице ЦСКА, у которой недавно была обнаружена злокачественная опухоль мозга.