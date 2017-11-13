16:45 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Витинью сыграл в FIFA 18 с киберфутболистами ЦСКА

Андрей "Timon" Гурьев играет с Витинью. Фото twitter.com/pfc_cska Макс "GoodMax" Гутник играет с Витинью. Фото vk.com/timonfifa Победители турнира ЦСКА. Фото rbworld.org
Андрей "Timon" Гурьев играет с Витинью. Фото twitter.com/pfc_cska

ЦСКА вчера на "ВЭБ Арене" провел турнир по игре в футбольный симулятор FIFA 18 среди болельщиков клуба. В первенстве приняли участие 48 геймеров. В финале Сергей Ботин, игравший за "Манчестер Юнайтед", взял верх над Антоном Смольяниновым, который играл за "Лацио". Третье место занял Никита Бодров, который также играл за "МЮ".

Также в рамках киберфутбольного дня прошли два выставочных матча. Киберфутболисты армейцев Андрей "Timon" Гурьев и Макс "GoodMax" Гутник провели выставочные поединки с нападающим красно-синих Витинью.

Все собранные средства с турнира пойдут на лечение болельщице ЦСКА, у которой недавно была обнаружена злокачественная опухоль мозга.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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