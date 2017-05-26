Виктор Гусев о работе на Кубке России по FIFA: "Откликаюсь на такие предложения с удовольствием"

Футбольный комментатор Виктор Гусев, работающий на LAN-финале Кубка России по киберспорту в дисциплине FIFA, рассказал порталу cybersport.ru о своем отношении к компьютерному спорту, а также его влиянии на молодых людей.

– Что привело меня в киберспорт? Меня интересует все, что связано с футболом. Поскольку FIFA – это тоже футбол, я откликаюсь на такие предложения с удовольствием, – отметил Гусев. – Я вообще за все, чему можно придать статус соревнования. Пагубность для подростков? Дело в том, что ребята и так уже во все это играют. Бороться с этим невозможно, да и не надо. А вот направить в правильное русло – в этом есть большой смысл. Когда это не просто сидение в одиночестве перед компьютером, а выезд куда-то в составе команды, осознание себя частью какого-то коллектива, понимание того, что это действительно большое соревнование, за которым наблюдают люди.