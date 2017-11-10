21:35 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

В FIFA 18 добавлена специальная карточка Ригони

Новые карточки "Путь к славе" в FIFA 18.
Новые карточки "Путь к славе" в FIFA 18.
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В футбольном симуляторе FIFA 18 в режиме Ultimate Team добавили четыре новых задания "Испытания подбора команды" (SBC) в рамках события "Путь к славе", в котором отмечаются игроки, претендующие на поездку на чемпионат мира-2018​. Специальная карточка с общим рейтингом 79 OVR появилась у полузащитники Эмилиано Ригони. Чтобы получить данную карточку необходимо собрать состав с общим рейтингом 82, включающий в себя одного аргентинца и одного игрока из чемпионата России, при сыгранности 80.

Также были добавлены задания, выполнив которое, можно получить специальные карточки Марио Гомеса, Джермейна Дефо и Хонатана Вьеры.

Данные карточки по ходу сезона будут получать автоматическое обновление характеристик, когда игроки будут достигать успехов в реальной жизни (получение специальных карточек. - Прим. "СЭ").

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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