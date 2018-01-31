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"Стоук Сити" сыграл в FIFA 18 с известной рок-группой


Футболисты "Стоук Сити" сыграли в футбольный симулятор FIFA 18 с музыкантами шотландской рок-группы Biffy Clyro. Английский клуб представляли нападающий Питер Крауч, полузащитник Джо Аллен и вратарь Джек Батленд. Футболисты играли за сборную Англии, а музыканты - Шотландии. Товарищеская встреча завершилась победой футболистов с минимальным счетом. Единственный мяч Харри Кейном на 12-й минуте забил Батленд.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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