"Стоук Сити" сыграл в FIFA 18 с известной рок-группой

Футболисты "Стоук Сити" сыграли в футбольный симулятор FIFA 18 с музыкантами шотландской рок-группы Biffy Clyro. Английский клуб представляли нападающий Питер Крауч, полузащитник Джо Аллен и вратарь Джек Батленд. Футболисты играли за сборную Англии, а музыканты - Шотландии. Товарищеская встреча завершилась победой футболистов с минимальным счетом. Единственный мяч Харри Кейном на 12-й минуте забил Батленд.
- Питер Крауч
- Стоук Сити
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Шотландии
- Харри Кейн
- Джозеф Аллен
- Джек Батленд
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