09:00 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Спортивный директор DFB: "Не стоит удивляться, если перестанем видеть людей младше 30 лет на стадионах"

Спортивный директор DFB Робин Датт. Фото dfb.de
Спортивный директор DFB Робин Датт. Фото dfb.de
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Спортивный директор Немецкого футбольного союза (DFB) Робин Датт, который также работает консультантом по киберспорту, уверен, что в ближайшие годы в Германии появятся киберфутбольные стадионы. По его мнению, клубам нужно всерьез задумываться над этим, так как молодежь любит играть в футбольные симуляторы.

- Не стоит удивляться, если мы перестанем видеть людей младше 30 лет на стадионах, - цитирует eSport-Portal Датта. - Сегодня молодые люди живут в другом мире, почти параллельном мире. Мы все должны думать нестандартно. Думаю, через 2 - 3 года в Германии появятся киберфутбольные стадионы. Это только вопрос времени, когда клубы бундеслиги начнут активно об этом думать.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Maedhros

баламошка, то, что ты описал, - это rocket league, а не fifa

10:49

баламошка

Или трансформерами будут управлять) По полю будут бегать Оптимусы Праймы и заколачивать здоровенные металлические мячи в ворота как его там... Синхрофазотрона)

09:11

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