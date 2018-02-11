Спортивный директор DFB: "Не стоит удивляться, если перестанем видеть людей младше 30 лет на стадионах"

Спортивный директор Немецкого футбольного союза (DFB) Робин Датт, который также работает консультантом по киберспорту, уверен, что в ближайшие годы в Германии появятся киберфутбольные стадионы. По его мнению, клубам нужно всерьез задумываться над этим, так как молодежь любит играть в футбольные симуляторы.

- Не стоит удивляться, если мы перестанем видеть людей младше 30 лет на стадионах, - цитирует eSport-Portal Датта. - Сегодня молодые люди живут в другом мире, почти параллельном мире. Мы все должны думать нестандартно. Думаю, через 2 - 3 года в Германии появятся киберфутбольные стадионы. Это только вопрос времени, когда клубы бундеслиги начнут активно об этом думать.