Шевченко, Мальдини и Неста - в составе Руя Кошты в FIFA 18

Экс-полузащитник сборной Португалии Руй Кошта стал очередным участником режима "Битва составов" в FIFA 18. В течение недели игрокам предлагается сыграть с командой, собранной португальцем, чтобы заработать очки и внутригровую валюту.

Полностью состав Кошты выглядит следующим образом: Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Алессандро Неста (Икона), Леонардо Бонуччи ("Милан"), Паоло Мальдини (Икона), Луиш Мигел Пиззи ("Бенфика"), Руй Кошта (Икона), Андреа Пирло ("Нью-Йорк Сити"), Криштиану Роналду ("Реал"), Жонас ("Бенфика"), Андрей шевченко (Икона). Общий рейтинг состава равняется 89 OVR (5 из 5 звезд), а сыгранность – 94 (максимум 100).

Ранее игрокам FIFA 18 предлагалось сыграть с составами Антуана Гризманна, Александра Ляказетта, Томаса Мюллера, Деле Алли, Пеле, Роналдинью, Самюэля Юмтити и других.

Роналду, Месси и Кейн – в составе Алли в FIFA 18 //

Пеле и Марадона – в составе Томаса Мюллера в FIFA 18 //

Ляказетт не включил себя в свой состав в FIFA 18 //

Роналдо, Роналдинью и Месси – в составе Юмтити в FIFA 18