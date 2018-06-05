"Шальке" подписал контракт с PES

"Шальке" объявил о подписании партнерского соглашения с Konami. Немецкий клуб будет полностью лицензирован в новом футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2019. В игру будет добавлен стадион "Фельтинс-Арена", а ведущие игроки команды получат невероятный уровень детализации.
Примечателен тот факт, что о заключении контракта было объявлено после расторжения соглашения с принципиальным соперником гельзенкирхенцев дортмундской "Боруссией".
NEWS: @konami become new partners of #S04! 💙@officialpes #PES2019 #ThePowerofFootball pic.twitter.com/bAcrbdWBPU– FC Schalke 04 (@s04_en) 4 июня 2018 г.
Напомним, ранее стало известно, что в PES 2019 будет полностью лицензирован чемпионат России, а также появятся лиги Аргентины, Бельгии, Португалии, Швейцарии, Шотландии и Дании. Выход игры запланирован на 30 августа этого года.
РФПЛ появится в PES 2019 //
В PES 2019 появятся чемпионаты Аргентины, Швейцарии, Бельгии и Шотландии