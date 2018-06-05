"Шальке" подписал контракт с PES

"Шальке" объявил о подписании партнерского соглашения с Konami. Немецкий клуб будет полностью лицензирован в новом футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2019. В игру будет добавлен стадион "Фельтинс-Арена", а ведущие игроки команды получат невероятный уровень детализации.

Примечателен тот факт, что о заключении контракта было объявлено после расторжения соглашения с принципиальным соперником гельзенкирхенцев дортмундской "Боруссией".

Напомним, ранее стало известно, что в PES 2019 будет полностью лицензирован чемпионат России, а также появятся лиги Аргентины, Бельгии, Португалии, Швейцарии, Шотландии и Дании. Выход игры запланирован на 30 августа этого года.

РФПЛ появится в PES 2019 //

В PES 2019 появятся чемпионаты Аргентины, Швейцарии, Бельгии и Шотландии