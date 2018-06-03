"Боруссия" разорвала контракт с PES

Плохая новость пришла из Германии для поклонников футбольного симулятор Pro Evoluion Soccer. Разработчик игры компания Konami на официальном сайте объявила, что дортмундская "Боруссия" не будет лицензирована в PES 2019, несмотря на то, что дортмундцы появятся в маркетинговых материалах игры. Немецкий клуб расторг контракт, заключенный ранее до 2020 года. Причины такого решения не объясняются.

По информации Eurogamer, разрыв контракта может быть связан с главным конкурентом PES 2019 футбольным симулятором FIFA 19. Отмечается, что EA Sports, учитывая потенциально падающую привлекательность своей игры на североамериканском рынке после того, как сборная США не смогла пробиться на чемпионат мира-2018 и национальная команда не появилась в дополнении к FIFA 18, посвященному мировому первенству, предложила "Боруссии" финансово выгодное предложение, чтобы в FIFA 19 появилась главная американская звезда Кристиан Пулишич.

Напомним, ранее было объявлено, что в PES 2019 будет полностью лицензирован чемпионат России, а также появятся лиги Аргентины, Бельгии, Португалии, Швейцарии, Шотландии и Дании. Выход игры запланирован на 30 августа этого года.

РФПЛ появится в PES 2019 //

В PES 2019 появятся чемпионаты Аргентины, Швейцарии, Бельгии и Шотландии