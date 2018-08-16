Руни, Погба и Мане - в новой команде недели FIFA 18

Компания EA Sports представила 42-ю команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с общим рейтингом 86 OVR получил нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни. Англичанин впервые попал в команду недели после перехода в клуб из MLS. В матче против "Орландо" Руни спас пустые ворота своей команды, а затем начал голевую атаку.

Полностью 42-я команда недели выглядит следующим образом:

Паки с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 20.00 по московскому времени.