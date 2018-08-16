Руни, Погба и Мане - в новой команде недели FIFA 18

Компания EA Sports представила 42-ю команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Специальную карточку с общим рейтингом 86 OVR получил нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни. Англичанин впервые попал в команду недели после перехода в клуб из MLS. В матче против "Орландо" Руни спас пустые ворота своей команды, а затем начал голевую атаку.
Полностью 42-я команда недели выглядит следующим образом:
🗣️ It's #TOTW 42 featuring 92 Pogba, 88 Mané & 86 Rooney! #FUT pic.twitter.com/9elQwLgOsR– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 15 августа 2018 г.
Паки с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 20.00 по московскому времени.
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