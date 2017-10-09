Роналду, Месси и Кейн - в составе Алли в FIFA 18

Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли стал третьим участником нового режима FIFA 18, который называется "Битва составов". В течение недели игрокам предлагается сыграть с составом англичанина, чтобы заработать очки и внутригровую валюту.

Состав Алли выглядит следующим образом: Мануэль Нойер ("Бавария"), Кайл Уокер ("Манчестер Сити"), Жером Боатенг ("Бавария"), Серхио Рамос ("Реал"), Марселу ("Реал"), Деле Алли ("Тоттенхэм"), Артуро Видаль ("Бавария"), Лука Модрич ("Реал"), Лионель Месси ("Барселона"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Криштиану Роналду ("Реал). Общий рейтинг состава равняется 90 OVR (5 из 5 звезд), а сыгранность - 91 (максимум 100).

На скамейке запасных команды Алли остались: Юго Ллорис ("Тотенхэм"), Неймар ("ПСЖ"), Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Дэнни Роуз ("Тоттенхэм"), Роналдинью (Икона), Роналдо (Икона), Давид Луиз ("Челси").

Ранее игрокам предлагалось сыграть с составами Антуана Гризманна и Томаса Мюллера.

Напомним, перед выходом FIFA 18 Деле Алли заявил, что недоволен своим рейтингом и не будет играть в новый футбольный симулятор.

Пеле и Марадона - в составе Томаса Мюллера в FIFA 18