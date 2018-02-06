Победитель первого "мейджора" по FIFA: "Совет новичкам? Поговорите со своей мамой"

Британец Донован "DhTekKz" Хант, который в январе стал победителем первого отборочного турнира чемпионата мира по FIFA 18, дал совет новичкам. Также 16-летний киберспортсмен признался, что не знает, куда потратит выигранные 22 тысячи долларов.

- Совет новичкам? Поговорите с мамой о FIFA, она станет вашим источником вдохновения, - цитирует пресс-служба EA Sports Ханта. - Мне это действительно очень помогло. Как потрачу выигранные средства? Меня больше беспокоит кубок, не знаю, куда его поставить.

16-летний британец выиграл отборочный турнир чемпионата мира