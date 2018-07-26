PES 2019 - единственный симулятор, в котором можно сыграть за любую команду РПЛ

Компания Konami объявила, что новый футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2019 является единственным местом, в котором можно будет сыграть за любую команду чемпионата России.

"Только в PES 2019 можно будет сыграть за любую команду российской премьер-лиги", - говорится в сообщении в Твиттере PES.

Напомним, ранее все российские клубы были лицензированы в FIFA 18, а в PES 2018 их было лишь 3.

That also means #PES2019 is the ONLY place to play as any team from the Russian Premier Liga 👀🎮1️⃣ pic.twitter.com/ZfpgHrxcID – Pro Evolution Soccer (@officialpes) 26 июля 2018 г.

РФПЛ появится в PES 2019 //

В PES 2019 появятся чемпионаты Аргентины, Швейцарии, Бельгии и Шотландии