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PES 2019 - единственный симулятор, в котором можно сыграть за любую команду РПЛ


Компания Konami объявила, что новый футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2019 является единственным местом, в котором можно будет сыграть за любую команду чемпионата России. 

"Только в PES 2019 можно будет сыграть за любую команду российской премьер-лиги", - говорится в сообщении в Твиттере PES.

Напомним, ранее все российские клубы были лицензированы в FIFA 18, а в PES 2018 их было лишь 3.

 

РФПЛ появится в PES 2019 //
В PES 2019 появятся чемпионаты Аргентины, Швейцарии, Бельгии и Шотландии

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