Перед матчами Лиги чемпионов будут проходить игры киберфутболистов клубов

Пресс-служба Loko eSports Team объявила, что перед матчами Лиги чемпионов компания EA Sports будет организовывать встречи между киберфутболистами клубов. Напомним, на групповом турнире ЛЧ сыграют "Локомотив" и ЦСКА.
"В новом сезоне Лиги чемпионов против лучших сыграют не только игроки "Локомотива", но и киберфутболист Ufenok77 из Loko eSports Team. Перед каждым туром Лиги чемпионов EA Sports будет организовывать дуэли между киберигроками клубов", - говорится в сообщении.
Крутые новости для любителей играть в FIFA! 🚂 "Локомотив" стал одним из трёх российских клубов, который будет эксклюзивно представлен в новой версии футбольного симулятора от EA Sports – FIFA19. 💚 В новом сезоне @championsleague против лучших сыграют не только игроки основной команды, но и киберфутболист Ufenok77 из нашей команды @lokoesports. Перед каждым туром Лиги чемпионов @easportsfifa будет организовывать дуэли между киберигроками клубов. #СамыйЛучшийКоллектив