Перед матчами Лиги чемпионов будут проходить игры киберфутболистов клубов

Пресс-служба Loko eSports Team объявила, что перед матчами Лиги чемпионов компания EA Sports будет организовывать встречи между киберфутболистами клубов. Напомним, на групповом турнире ЛЧ сыграют "Локомотив" и ЦСКА.

"В новом сезоне Лиги чемпионов против лучших сыграют не только игроки "Локомотива", но и киберфутболист Ufenok77 из Loko eSports Team. Перед каждым туром Лиги чемпионов EA Sports будет организовывать дуэли между киберигроками клубов", - говорится в сообщении.