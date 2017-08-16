Определился соперник Андрея "Timon" Гурьева по 1/8 финала чемпионата мира

Организаторы чемпионата мира по киберфутболу – FIFA Interactive World Cup 2017 – представили турнирную сетку первого раунда плей-офф. Соперником российского киберфутболиста Андрея "Timon" Гурьева, представляющего клуб ЦСКА, стал итальянский игрок Даниэль "IcePrinsipe" Паулуччи. Напомним, Гурьев занял четвертую строчку Group 2 PlayStation, набрав 12 очков в семи турах при разнице мячей +5. "IcePrinsipe" победил в группе 1. В его активе 17 очков с разницей мячей + 9.

Завтра стартует этап плей-офф, в который вышли 16 из 32 участников группового турнира. Призовой фонд чемпионата мира составляет 300 тысяч долларов, из которых 200 тысяч достанутся победителю. Все встречи проходят в концертном зале "Вестминстер" в Лондоне.