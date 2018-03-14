Натхо включен в команду недели FIFA 18

Компания EA Sports представила 26-ю команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с общим рейтингом 81 OVR (OVR – общий рейтинг игрока. Максимальный 99. – Прим. "СЭ") получил полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо​, который сделал две голевые передачи в 22-го тура чемпионата России против "Ахмата" (3:0). Обычная карточка израильского футболиста имеет рейтинг

Полностью 26-я команда недели FIFA 18 выглядит следующим образом:

Основной состав - Петр Чех (ВРТ, "Арсенал", 87), Джонатан Та (ЦЗ, "Байер", 84), Серж Орье (ПЗ, "Тоттенхэм", 84), Милан Шкриньяр (ЦЗ, "Интер", 83), Марко Верратти (ЦП, "ПСЖ", 89), Франк Рибери (ЛП, "Бавария", 87), Карлос Вела (ЦАП, "Лос-Анджелес", 84), Рауль Гарсия (ЦАП, "Атлетик", 84), Маркус Рэшфорд (ЛП, "Манчестер Юнайтед", 84), Пауло Дибала (ЛФА, "Ювентус", 92), Миши Батшуайи (ФРВ, "Боруссия Д", 87);

Запасные - Стив Манданда (ВРТ, "Марсель", 86), Джеймс Честер (ЦЗ, "Астон Вилла", 81), Бибрас Натхо (ЦОП, ЦСКА, 81), Алассан Плеа (ФРВ, "Ницца", 82), Родриго (ФРВ, "Валенсия", 83), Александр Митрович (ФРВ, "Фулхэм", 81), Крис Вуд (ФРВ, "Бернли", 81).

26-я команда недели FIFA 18. Фото EA Sports

Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 21.00 по московскому времени.