Мхитарян занял 83-е место в Топ-100 игроков FIFA 18

Компания EA Sports, разрабатывающая новый футбольный симулятор FIFA 18, на официальной странице в Твиттере опубликовала карточки игроков, занимающих с 100 по 81 места в Топ-100 игры по общему рейтингу.

Последняя двадцатка игроков Топ-100 FIFA 18 выглядит следующим образом:

100. Бернарду Силва (ПП, "Манчестер Сити", 84)

99. Сами Хедира (ЦП, "Ювентус", 84)

98. Садио Мане (ЛВ, "Ливерпуль", 84)

97. Дани Алвес (ПЗ, "ПСЖ", 84)

96. Марко Асенсио (ЦАП, "Реал", 84)

95. Радамель Фалькао (ФРВ, "Монако", 84)

94. Мауро Икарди (ФРВ, "Интер", 84)

93. Деле Алли (ЦАП, "Тоттенхэм", 84)

92. Бернд Лено (ВРТ, "Байер", 85)

91. Клаудио Маркизио (ЦП, "Ювентус", 85)

90. Стефан Рюффье (ВРТ, "Сент-Этьен", 85)

89. Илкай Гюндоган (ЦП, "Манчестер Сити", 85)

88. Даниэль Субашич (ВРТ, "Монако", 85)

87. Рафаэль Варан (ЦЗ, "Реал", 85)

86. Камиль Глик (ЦЗ, "Монако", 85)

85. Андреа Барцальи (ЦЗ, "Ювентус", 85)

84. Венсан Компани (ЦЗ, "Манчестер Сити", 85)

83. Генрих Мхитарян (ПП, "Манчестер Юнайтед", 85)

82. Янник Феррейра-Карраско (ЛП, "Атлетико", 85)

81. Марк-Андре тер Штеген (ВРТ, "Барселона", 85)

Следующие 20 игроков рейтинга будут опубликованы завтра в 20.00 по московскому времени.