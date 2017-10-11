Месси, Салах и Сигурдссон получили карточки героев в FIFA 18

Компания EA Sports выпустила в FIFA 18 специальные карточки игроков в режиме Ultimate Team, которые принесли своим командам путевки на чемпионат мира-2018. Карточки героев получили нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, оформивший хет-трик в ворота Эквадора (3:1), вингер сборной Египта Мохамед Салах, забивший решающий пенальти на 95-й минуте поединка с Конго (2:1), полузащитник сборной Исландии Гильфи Тоур Сигурдссон стал автором победного мяча и голевой передачи во встрече с Косово (2:0), защитник сборной Панамы Роман Торрес принес своей команде над Коста-Рикой (2:1), а костариканец Кендалл Уостон на 95-й минуте принес своей команде ничью в матче с Гондурасом (1:1).

"Они не сдавались до последнего и вывели свои национальные сборные на чемпионат мира-2018! Встречайте карточки героев!" - говорится в сообщении пресс-службы EA Sports.

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