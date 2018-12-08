Месси, Неймар и Гризманн вошли в команду групповой стадии Лиги чемпионов в FIFA 19, Роналду - нет

Компания EA Sports опубликовала символическую сборную группового турнира Лиги чемпионов, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Специальный карточки получили Неймар ("ПСЖ"), Лионель Месси ("Барселона"), Антуан Гризманн ("Атлетико") и Гарет Бэйл ("Реал"). Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не был включен в команду.
🗣️ It's the #UCL and #UEL Team Of The Group Stage available in packs now! #FUT #FIFA19 pic.twitter.com/cjM5pGtv5X– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 7 декабря 2018 г.
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