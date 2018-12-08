Месси, Неймар и Гризманн вошли в команду групповой стадии Лиги чемпионов в FIFA 19, Роналду - нет

Компания EA Sports опубликовала символическую сборную группового турнира Лиги чемпионов, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальный карточки получили Неймар ("ПСЖ"), Лионель Месси ("Барселона"), Антуан Гризманн ("Атлетико") и Гарет Бэйл ("Реал"). Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду​ не был включен в команду.