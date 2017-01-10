16:59 | КИБЕРСПОРТ — FIFA

Месси, Криштиану Роналду и Суарес – в атаке команды года FIFA 17

Карточки КРИШТИАНУ РОНАЛДУ и Лионеля МЕССИ. Фото EA Sports.
Карточки КРИШТИАНУ РОНАЛДУ и Лионеля МЕССИ. Фото EA Sports.
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EA Sports назвала лучших игроков 2016 года, составив символическую сборную. В атаке виртуальной "дрим тим" – форвард "Реала" Криштиану Роналду, а также два представителя "Барселоны"Лионель Месси и Луис Суарес.

Полностью команда года выглядит следующим образом: Мануэль НойерМарселу, Серхио Рамос, Жерар Пике, Дани АлвесТони Кроос, Андрес Иньеста, Лука МодричКриштиану Роналду, Луис Суарес, Лионель Месси.

Напомним, ранее EA Sports опросила звезд мирового футбола, которые назвали лучших по их мнению игроков 2016 года. Свое мнение высказали Поль Погба, Леонардо Бонуччи, Тиагу Силва, Эдинсон Кавани, Давид Де Хеа, Марко Верратти, Миралем Пьянич, Джорджо Кьеллини и другие.

В частности, форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни подчеркнул, что считает Криштиану Роналду лучшим форвардом минувшего года.

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Материалы REN-TV

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