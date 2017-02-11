14:28 | КИБЕРСПОРТ — FIFA

"Локомотив" подписал сразу двух киберфутболистов

Константин "STAVR" ГИРИН и Антон "KLENOFF" КЛЕНОВ с Ильей ГЕРКУСОМ. Фото Пресс-служба "Локомотива"
Константин "STAVR" ГИРИН и Антон "KLENOFF" КЛЕНОВ с Ильей ГЕРКУСОМ. Фото Пресс-служба "Локомотива"
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"Локомотив" объявил о создании собственной киберкоманды, подписав контракты с Константином "STAVR" Гириным и Антоном "KLENOFF" Кленовым.

Сообщается, что сотрудничество железнодорожников со "STAVR" – популярным блогером и киберспортсменом – началось еще в прошлом году. Он обратился в клуб с идеей сделать стадион "Локомотив" местом действия популярного в тот момент челленджа 24 hours, суть которого заключается в ночном проникновении на различные закрытые объекты.

– Идея нам понравилась, – подчеркнул президент клуба Илья Геркус. – Мы решили поддержать эту историю, которая вылилась в мощное видео, собравшее свыше 500 000 просмотров на Youtube. Рады, что наш стадион стал еще более узнаваемым среди самой активной части аудитории. Важным для нас было и то, что Костя является болельщиком "Локо". Сегодня мы представляем его как полноправного игрока "Локомотива", который будет бороться за честь клуба на киберспортивной арене.

Второй киберфутболист "KLENOFF" входит в число лучших игроков России.

В конце февраля они примут участие в первом официальном турнире "Олимп Кубок РФПЛ по киберфутболу" по игре FIFA 17, в котором будут соревноваться 16 игроков, представляющих клубы премьер-лиги.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14725

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КОММЕНТАРИИ (1)
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tranmer

Когда Кленов является болельщиком "Спартака". Достойный выбор )))))))

14:59

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