Киберфутболист "Трактора": "Выступление на чемпионате России можно занести в актив"

Киберфутболист "Трактора"​ Роман "Elinho" Елисеев считает, что может занести себе в актив выступление на чемпионате России по FIFA 18. Представитель челябинского клуба проиграл в 1/8 финала уступил Михаилу "Torres" Запорожцу (0-2) из Пензы.

"Проиграл Торресу в 1/8 финала. Первое поражение крайне обидное - привез 0:1 на 2-й добавленной минуте из ничего. Во втором матче уже был переигран по делу. Состав вылетевших участников выглядит мощно. Пускай занял Топ-16, думаю, выступление можно занести в актив, еще что-то могу. Извините, если кого подвел", - написал Elinho на своей странице в социальной сети.

Напомним, что Запорожец стал единственным представителем России, который по итога ноября вошел в число лучших киберфутболистов мира и получил право сыграть в первом отборочном LAN-турнире чемпионата мира по FIFA 18 в Барселоне.