Киберфутболист из Саудовской Аравии выиграл чемпионат мира

Киберфутболист Team Rogue Мосаад "Msdossary" Альдоссари выиграл чемпионата мира по FIFA 18. В гранд-финале турнира, прошедшего в Лондоне, киберспортсмен из Саудовской Аравии переиграл киберфутболиста ПСВ Стефано "StefanoPinna" Пинью. Победитель получит 250 тысяч долларов призовых, трофей и звание абсолютного чемпиона мира.
The 2018 #FIFAeWorldCup Champion: @Msdossary7 🇸🇦 🏆 pic.twitter.com/YXYPK2h5Rz– #FIFAeWorldCup (@FIFAeWorldCup) 4 августа 2018 г.
Трофей чемпионата мира по киберфутболу. Фото //
Состав победителя второго отборочного турнира ЧМ //
Киберфутболист из Саудовской Аравии выиграл отборочный турнир ЧМ
Материалы других СМИ