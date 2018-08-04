Киберфутболист из Саудовской Аравии выиграл чемпионат мира

Киберфутболист Team Rogue Мосаад "Msdossary" Альдоссари выиграл чемпионата мира по FIFA 18. В гранд-финале турнира, прошедшего в Лондоне, киберспортсмен из Саудовской Аравии переиграл киберфутболиста ПСВ Стефано "StefanoPinna" Пинью. Победитель получит 250 тысяч долларов призовых, трофей и звание абсолютного чемпиона мира.

Трофей чемпионата мира по киберфутболу. Фото //

Состав победителя второго отборочного турнира ЧМ //

Киберфутболист из Саудовской Аравии выиграл отборочный турнир ЧМ