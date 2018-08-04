21:25 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Киберфутболист из Саудовской Аравии выиграл чемпионат мира

Мосаад "Msdossary" Альдоссари. Фото EA Sports Мосаад "Msdossary" Альдоссари. Фото EA Sports Мосаад "Msdossary" Альдоссари. Фото EA Sports
Мосаад "Msdossary" Альдоссари. Фото EA Sports

Киберфутболист Team Rogue Мосаад "Msdossary" Альдоссари выиграл чемпионата мира по FIFA 18. В гранд-финале турнира, прошедшего в Лондоне, киберспортсмен из Саудовской Аравии переиграл киберфутболиста ПСВ Стефано "StefanoPinna" Пинью. Победитель получит 250 тысяч долларов призовых, трофей и звание абсолютного чемпиона мира.

Трофей чемпионата мира по киберфутболу. Фото //
Состав победителя второго отборочного турнира ЧМ //
Киберфутболист из Саудовской Аравии выиграл отборочный турнир ЧМ

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