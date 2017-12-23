Киберфутболист "Динамо": "1/16 финала - не то, на что рассчитывал"

Киберфутболист московского "Динамо" Антон "Klenoff" Кленов разочарован поражением в 1/16 финала чемпионата России по FIFA 18. Он проиграл Роману "Elinho" Елисееву из "Трактора" (1-2).

"Проигрываю Elinho в 1/16 финала - 1-2 (2:4; 5:2; 3:4) и покидаю турнир. Обидно вылетать таким образом, не то, на что рассчитывал. Нет желания играть в LAN-турнирах, буду сконцентрирован на WL в дальнейшем, там хоть двойной удар прожимается", - написал Klenoff на своей странице в социальной сети.

Киберфутболисты "Анжи" и "Динамо" проиграли в 1/16 финала чемпионата России