Киберфутболист ЦСКА стал чемпионом России по FIFA 17

Киберфутболист ЦСКА​ Андрей 'Timon' Гурьев стал чемпионом России по FIFA 17. В гранд-финале до трех побед он взял верх над Давлятом 'Shut' Сагитовым несмотря на то, что тот имел преимущество в одну игру, так как являлся победителем сетки виннеров. Первый матч завершился победой Гурьева со счетом 3:0 и счет в серии стал равный, н во втором поединке Сагитов вышел вперед, выиграв - 3:1. Затем представитель ЦСКА выиграл два матча подряд - первый со счетом 2:1, а во втором по пенальти 3:2, так как основное и дополнительное время завершилось ничьей 2:2.

Напомним, что Андрей 'Timon' Гурьев на чемпионате мира, прошедшем в августе, вышел из своей группы в плей-офф, но уступил в первом раунде. Он был единственным представилем России на том турнире.