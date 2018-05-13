Киберфутболист ЦСКА покинул Кубок России

Киберфутболист ЦСКА и киберспортивной организации Gambit Андрей "Timon" Гурьев покинул Кубок России. В 1/8 финала он уступил представителю "Веги" Михаилу Запорожцу. Встреча прошла до побед в двух матчах и закончилась со счетом 0:2. В следующем раунде Запорожец поборется с игроком "Рубина" – Антоном Жуковым.
Групповая стадия Кубка России по интерактивному футболу проходит по швейцарской системе. 64 лучших киберфутболиста борются за 32 путевки в плей-офф. Стадия на вылет состоится в воскресенье.
Призовой фонд турнира составляет 1 миллион рублей. Также победитель получит путевку на финальный отборочный турнир чемпионата мира по FIFA 18.
Москва (Россия)
Кубок России
Плей-офф
1/8 финала
Андрей Гурьев (ЦСКА) – Михаил Запорожец (Vega Squadron) – 0:2
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