Киберфутболист ЦСКА покинул Кубок России

Киберфутболист ЦСКА и киберспортивной организации Gambit Андрей "Timon" Гурьев покинул Кубок России. В 1/8 финала он уступил представителю "Веги" Михаилу Запорожцу. Встреча прошла до побед в двух матчах и закончилась со счетом 0:2. В следующем раунде Запорожец поборется с игроком "Рубина" – Антоном Жуковым.

Групповая стадия Кубка России по интерактивному футболу проходит по швейцарской системе. 64 лучших киберфутболиста борются за 32 путевки в плей-офф. Стадия на вылет состоится в воскресенье.

Призовой фонд турнира составляет 1 миллион рублей. Также победитель получит путевку на финальный отборочный турнир чемпионата мира по FIFA 18.

Москва (Россия)

Кубок России

Плей-офф

1/8 финала

Андрей Гурьев (ЦСКА) – Михаил Запорожец (Vega Squadron) – 0:2