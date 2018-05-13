Киберфутболист "Анжи": "Нормально играл с лучшим игроком России"

Киберфутболист "Анжи" Хан "hantigr_4" Балабеков после поражения в полуфинале Кубка России по FIFA 18 отметил, что решающим стал третий матч в серии. 17-летний киберспортсмен уступил Роберту "Ufenok77" Фахретдинову из "Локомотива" (1-3).

– Нормально играл с лучшим игроком России по моему мнению, – отметил Балабеков. – Решающим стал третий матч в серии. Матч за 3-е место с киберспортсменом "Урала"? Третье место – это тоже престижно. Надо отойти от полуфинала и подготовиться к встрече с Хабиком.

Киберфутболист "Локомотива" вышел в финал второго подряд турнира по FIFA 18 в России