Фернанду вошел в команду сезона по версии игроков FIFA 18

Компания EA Sports объявила команду сезона, составленную на основании голосования сообщества FIFA 18. В число 25 лучших игроков вошел полузащитник "Спартака" Фернанду, получивший TOTS-карточку с общим рейтингом 87 OVR (OVR – общий рейтинг игрока. Максимальный 99. – Прим. "СЭ"). Обычная карточка имеет рейтинг 79 OVR.
Полностью первая TOTS-команда выглядит следующим образом:
Основной состав - Ян Облак (ВРТ, "Атлетико", 93), Джорджо Кьеллини (ЦЗ, "Ювентус", 94), Никлас Зюле (ЦЗ, "Бавария", 91), Жерар Пике (ЦЗ, "Барселона", 93), Марек Хамшик (ЦП, "Наполи", 93), Хави Мартинес (ЦОП, "Бавария", 92), Фабинью (ЦОП, "Монако", 91), Адриен Рабьо (ЦП, "ПСЖ", 90), Тома Лемар (ЛП, "Монако", 91), Джейми Варди (ФРВ, "Лестер", 89), Себастьян Джовинко (ЦН, "Торонто", 90);
Запасные - Алиссон (ВРТ, "Рома", 88), Эндрю Робертсон (ЛЗ, "Ливерпуль", 87), Хосе Гайя (ЦЗ, "Валенсия", 88), Серхио Бускетс (ЦОП, "Барселона", 92), Абдулай Дукуре (ЦОП, "Уотфорд", 87), Малком (ПФА, "Бордо", 89), Алехандро Гомес (ЦН, "Аталанта", 91);
Резерв - Тибо Куртуа (ВРТ, "Челси", 94), Ларс Бендер (ЦОП, "Байер", 89), Марко ван Гинкел (ЦП, "ПСВ", 87), Фернанду (ЦОП, "Спартак", 87), Кевин-Принс Боатенг (ЦП, "Айнтрахт", 87).
Паки с этими игроками будут доступны в течение недели, начиная с 27 апреля.
- Барселона (Футбол)
- Ювентус
- Кевин-Принс Боатенг
- Челси
- ПСВ
- Рома
- Спартак (футбол)
- Бордо
- Ливерпуль
- Джорджо Кьеллини
- Атлетико
- Бавария
- Валенсия (футбол)
- Наполи
- Марек Хамшик
- Жерар Пике
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Серхио Бускетс
- Байер
- Лестер
- Айнтрахт Франкфурт-на-Майне
- Монако
- Себастьян Джовинко
- Аталанта
- Ларс Бендер
- Уотфорд
- Тибо Куртуа
- Джейми Варди
- Фернанду Лукас Мартинс
- Тома Лемар
- Фабинью Таварис
- Ян Облак
- Торонто (футбол)
- Алиссон
- Хосе Гайя
- Никлас Зюле
- Адриен Рабьо
- Алехандро Гомес
S'n'R
ну я хз XD
22:22