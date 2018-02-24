Фернандеш и Иванович получили специальные карточки в FIFA 18 за 1/16 финала Лиги Европы

Компания EA Sports добавила в FIFA 18 специальные карточки лучших игроков матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, 1/16 финала Лиги Европы и 1/8 финала Кубка Англии. В число 15 футболистов, удостоившихся MOTM-карточек, вошли защитник "Зенита" Бранислав Иванович, который в противостоянии с "Селтиком" забил гол и сделал голевую передачу, и полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш, забивший 3 гола "Ницце". Карточка первого на позиции правого защитника имеет общий рейтинг 84 OVR, а второго - на позиции левого полузащитника 85 OVR. Их обычные карты имеют рейтинг 82 OVR и 80 OVR соответственно.

Данные карточки можно будет получить в паках в течение ограниченного времени.