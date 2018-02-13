Джеррард, Оуэн, Раш и еще 4 легенды "Ливерпуля" появятся в PES 2018

Компания Konami, являющаяся разработчиком футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018, объявила, что на этой неделе в игре появятся легендарные футболисты "Ливерпуля". В четверг, 15 февраля, в режиме myClub (аналог Ultimate Team в FIFA. – Прим. "СЭ") в свой состав можно будет заполучить следующих семь игроков: Стивен Джеррард, Стив Макманаман, Кенни Далглиш, Кевин Киган, Майкл Оуэн, Робби Фаулер и Иан Раш.
Напомним, английский клуб является официальным партнером PES 2018. О том, что в игре появятся Оуэн, Джеррард, Раш и Фаулер, было известно еще осенью.
Gerrard. McManaman. Keegan. Dalglish.🙌#LFC Legends come to @officialpes.#PES2018 #PES2018Mobile pic.twitter.com/bVqUscJ6uu– Liverpool FC (@LFC) 12 февраля 2018 г.
- Стивен Джеррард
- Ливерпуль
- Майкл Оуэн
- Кенни Далглиш
- Стивен Макманаман
- Робби Фаулер
- Иан Раш
- Киган Кев.
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