09:45 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Джеррард, Оуэн, Раш и еще 4 легенды "Ливерпуля" появятся в PES 2018

Легендарные игроки "Ливерпуля" в PES 2018. Фото Konami
Легендарные игроки "Ливерпуля" в PES 2018. Фото Konami

Компания Konami, являющаяся разработчиком футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018, объявила, что на этой неделе в игре появятся легендарные футболисты "Ливерпуля". В четверг, 15 февраля, в режиме myClub (аналог Ultimate Team в FIFA. – Прим. "СЭ") в свой состав можно будет заполучить следующих семь игроков: Стивен ДжеррардСтив Макманаман, Кенни Далглиш, Кевин Киган, Майкл Оуэн, Робби Фаулер и Иан Раш.

Напомним, английский клуб является официальным партнером PES 2018. О том, что в игре появятся Оуэн, Джеррард, Раш и Фаулер, было известно еще осенью.

Стивен Джеррард будет доступен для игры в PES 2018

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Олимпиада Live!
Олимпиада Live!