Черышев вошел в команду недели

Компания EA Sports представила заключительную 46-ю команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с общим рейтингом 83 OVR получил полузащитник сборной России Денис Черышев. В матче Лиги наций против Турции (2:1) он отметился голом. Также в команду недели вошел экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса, забивший гол за сборную Нигерии в ворота команды Сейшельских Островов (3:0). Нигериец получил информ-карточку с рейтингом 84 OVR.

Полностью 46-я команда недели выглядит следующим образом:

Паки с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 20.00 по московскому времени.