Черышев вошел в команду недели

Компания EA Sports представила заключительную 46-ю команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Специальную карточку с общим рейтингом 83 OVR получил полузащитник сборной России Денис Черышев. В матче Лиги наций против Турции (2:1) он отметился голом. Также в команду недели вошел экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса, забивший гол за сборную Нигерии в ворота команды Сейшельских Островов (3:0). Нигериец получил информ-карточку с рейтингом 84 OVR.
Полностью 46-я команда недели выглядит следующим образом:
🗣️ It's the final #TOTW of #FUT18 featuring 95 Bale, 94 Salah and 93 Eriksen! #FIFA18 pic.twitter.com/VHsLwRHxdI– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 12 сентября 2018 г.
Паки с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 20.00 по московскому времени.