Чемпион мира 2017 года: "Msdossary был самым стабильным игроком в этом году"

Чемпион мира 2017 года Спенсер "Gorilla" Илинг поздравил аравийца Мосаада "Msdossary" Альдоссари с победой на чемпионате мира в этом году. Сам англичанин уступил в этом году в 1/4 финала мальтийцу Курту "kurt0411" Фенечу.

"Поздравляю, Msdossary. Он был самым стабильным игроком в этом году, всегда были интересные игры против него. Новый чемпион мира, хорошо сыграл!" – написал Илинг в Твиттере.