Чемпион мира 2017 года: "Msdossary был самым стабильным игроком в этом году"

Чемпион мира 2017 года Спенсер "Gorilla" Илинг поздравил аравийца Мосаада "Msdossary" Альдоссари с победой на чемпионате мира в этом году. Сам англичанин уступил в этом году в 1/4 финала мальтийцу Курту "kurt0411" Фенечу.
"Поздравляю, Msdossary. Он был самым стабильным игроком в этом году, всегда были интересные игры против него. Новый чемпион мира, хорошо сыграл!" – написал Илинг в Твиттере.
2017 & 2018 🙌🏆 #FIFAeWorldCup pic.twitter.com/Gzf7pvGtGD– #FIFAeWorldCup (@FIFAeWorldCup) 4 августа 2018 г.
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