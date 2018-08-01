Бенедетто будет изображен на обложке PES 2019 в Аргентине

Нападающий "Бока Хуниорс" Дарио Бенедетто стал послом Pro Evolution Soccer 2019 в Аргентине. 28-летний аргентинец будет вместе с Филиппе Коутинью и Радамелем Фалькао изображен на обложке игры в Латинской Америке. Также он будет принимать участие в различных рекламных акциях игры.
Вчера в Буэнос-Айресе прошли презентация, посвященная этому событию.
Tenemos nuevo embajador de @PipaBenedetto tapa de #PES2019 #PES2019PST pic.twitter.com/99osOKN5hb– PES LATAM (@PESlatam) 1 августа 2018 г.
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