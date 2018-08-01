Бенедетто будет изображен на обложке PES 2019 в Аргентине

Нападающий "Бока Хуниорс" Дарио Бенедетто стал послом Pro Evolution Soccer 2019 в Аргентине. 28-летний аргентинец будет вместе с Филиппе Коутинью и Радамелем Фалькао изображен на обложке игры в Латинской Америке. Также он будет принимать участие в различных рекламных акциях игры.

Вчера в Буэнос-Айресе прошли презентация, посвященная этому событию.