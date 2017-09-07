100-килограммовый Акинфенва обсудил с разработчиками рейтинги игроков в FIFA 18

Один из самых тяжелых в мире футболистов Адебайо Акинфенва, выступающий ныне за "Уикомб", провел встречу с разработчиками нового футбольного симулятора FIFA 18. 35-летний англичанин в прошлых частях симулятора был самым сильным игроком (в FIFA 17 его показатель силы был 98 единиц из 99 возможных).

"Провел день, общаясь с легендой Рио Фердинандом и компанией EA Sports на тему силы, мощности и других важных характеристик игроков в FIFA 18. Все скоро узнаете", - написал Акинфенва на своей странице в Инстаграме.