00:36 5 ноября | Керлинг

Российская керлингистка Анна Сидорова выложила откровенное фото. Как вам?

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Российская керлингистка Анна Сидорова​ на своей странице в Инстаграме опубликовала фотографию из отпуска. Также она поделилась мнением о том, что такое счастье.

"Только что "спустилась с небес" и знаете что? Там, за облаками, всегда солнце. Какой бы снег/град/ливень ни шел внизу, поднявшись выше облаков, всегда увидишь ясную погоду и яркое солнце. Если задуматься о вечном, то так оно и в жизни. Мы часто бываем недовольны всем вокруг и раздражаемся из-за мелочей, но ведь в глобальном понимании мира и добра, пока у нас есть этот день, эта жизнь и этот момент, мы счастливы.

Просто счастье – это не про один чудесный день, когда на голову свалился миллион долларов (хотя никто против не будет), счастье – это научиться замечать то хорошее, что есть вокруг. Даже, если это солнце над облаками и вот прямо сейчас ты его не видишь", - написала Сидорова в описании к фотографии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Только что "спустилась с небес" и знаете что?🛬☁️ Там, за облаками, всегда солнце. ☀️ Какой бы снег/град/ливень ни шёл внизу, поднявшись выше облаков, всегда увидишь ясную погоду и яркое солнце. Если задуматься о вечном, то так оно и в жизни. Мы часто бываем недовольны всем вокруг и раздражаемся из-за мелочей, но ведь в глобальном понимании мира и добра, пока у нас есть этот день, эта жизнь и этот момент, мы счастливы. Просто счастье – это не про один чудесный день, когда на голову свалился миллион $ (хотя никто против не будет🤣), счастье – это научиться замечать то хорошее, что есть вокруг. Даже, если это солнце над облаками и вот прямо сейчас ты его не видишь. ✨ #мысливслух #психология #мотивация #умныемысли #sportgirl #thinkingoutloud #psychology #motivation #wise #body #тело #ум #нежность #забота #момент #жизнь #moment #счастье #счастьеесть

Публикация от 🅰🅽🅽🅰 🆂🅸🅳🅾🆁🅾🆅🅰 (@curlme_anna) 4 Ноя 2018 в 6:46 PST

 

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