Команды Сидоровой и Стукальского пройдут отборы чемпионата мира

Президент ФКР Дмитрий Свищев сообщил, что команды Анны Сидоровой и Алексея Стукальского пройдут дополнительные отборы к чемпионату мира. Обе команды проиграли свои серии в отборе на чемпионат Европы-2016, который будет квалификационным для чемпионата мира.

- Как и женщины, мужчины пройдут дополнительный отбор на чемпионат мира, - цитирует "Р-Спорт" Свищева. - Это будет такая дополнительная мотивация для взрослых спортсменов, для Стукальского и Сидоровой, возможность взять реванш у соперников, победивших в отборе на чемпионат Европы. Они уже сейчас начнут готовиться.