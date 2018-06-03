Дмитрий Свищев: "Есть две кандидатуры на место скипа вместо Моисеевой"

Возглавляющий Федерацию керлинга России Дмитрий Свищев отметил, что решение Виктории Моисеевой завершить карьеру не стало для него сюрпризом, а на ее место в команде рассматриваются две кандидатуры.

- Решение Моисеевой не стало неожиданностью - о том, что Вика планирует уходить, я знал еще до чемпионата мира, на котором ее команда взяла бронзовые медали, - сказал Свищев. - Жаль, у нее впереди могло быть еще много побед. Но каждый спортсмен рано или поздно заканчивает. Сейчас у нее начинается новая глава в жизни, она намерена сказать "да" своему избраннику. Поэтому я связываю ее решение с личными обстоятельствами - она накануне мне сказала, что все обдумала, без какого-либо давления со стороны, интриг. А я ответил, что если она надумает вернуться в спорт, мы всегда ее будем ждать. Конечно, тренеры и девушки, с которыми играла Моисеева, сейчас в сложной ситуации, нужно определиться со скипом. Но никто не отчаивается - не буду раскрывать секретов, но сейчас есть уже две кандидатуры, и тренеры думают, какова будет сыгранность девушек. (Антон БАБОШИН)