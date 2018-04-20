Александр Крушельницкий: "Слушания в CAS должны состояться только летом"

Российский керлингист Александр Крушельницкий сообщил, что слушания по его допинговому делу в Спортивном арбитражном суде (CAS) состоятся летом. Россиянин в паре со своей женой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2018, однако в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний. Спортсмены лишились своей награды. Теперь ведется расследование по поводу того, как он мог оказаться в организме спортсмена.

- Крайний срок 26 апреля был установлен для внутреннего расследования по моему делу в России, - цитирует Крушельницкого teamrussia.pro. - Пакет документов с выводами передадут в Международную федерацию кёрлинга, у которой будет 20 дней для вынесения собственного заключения.

После этого CAS назначит дату cуда. Таким образом, слушания должны состояться только летом. Впереди еще долгая история.

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