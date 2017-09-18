Женщина пострадала после падения с трибуны во время матча по крикету в Англии

Женщина получила серьезные травмы после падения с трибуны во время турнира по крикету в Англии, сообщает The Times. Она провалилась в дыру, которая образовалась в полу на трибуне, и упала на землю с высоты около шести метров. У нее был диагностирован перелом ноги.

Также туда провалился один мужчина, однако он избежал падения и получил небольшие повреждения. Позже полиция эвакуировала всю трибуну.

– Прежде всего нужно понять, что именно произошло и почему это произошло, – сказал исполнительный директор клуба из Дарема Дэвид Харкер. – На нашем стадионе никогда не случалось ничего подобного. Нужно подождать результатов расследования.