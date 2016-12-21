18:20 21 декабря | ХРОНИКА

Завтра болельщик сборной России будет выпущен из французской тюрьмы, еще двоих освободят в середине января

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Специалист по работе с болельщиками "Арсенала" Михаил Максимов рассказал, что завтра из французской тюрьмы выйдет болельщик сборной России Николай Морозов. Два других фаната, осужденных за беспорядки во время чемпионата Европы – Сергей Горбачев и Алексей Ерунов, – освободятся в середине января. Напомним, что изначально троим болельщикам были даны сроки от одного до двух лет.

– 22 декабря на свободу выйдет Николай Морозов. Вместе с ним должен был покинуть тюрьму и Сергей Горбачев, но он попросил суд оставить его под стражей до середины января, – сказал Максимов. – Это связано с тем, что Сергей близко дружит с Алексеем Еруновым, который как раз и должен был освободиться в середине января. Изначально сроки были намного больше, это огромная победа наших адвокатов, что ребята выходят раньше. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Valeri

Что - то рано выходят...

02:38

CanagliaVova

Безусловно, это время было лучшим в их жизни

20:44 21 декабря

баламошка

Пусть там и остаются.

20:31 21 декабря

sergs1

Петухи возвращаются

19:10 21 декабря

kokkk3

Пускай сидит дальше, а то не осознает

18:35 21 декабря

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