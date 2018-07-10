Все юные футболисты из затопленной пещеры в Таиланде спасены

Последний, 12-й юный футболист, был выведен на поверхность из затопленной пещеры в Таиланде, сообщает BBC. На данный момент в пещере остается тренер детей, а также военнослужащие и врачи, которые были на месте с момента их обнаружения.

Напомним, с 23 июня 12 юных футболистов и их тренер заблокированы в частично затопленной пещере Кхао Ланг. Операция по их вызволению началась 8 июля.

Ранее стало известно, что дети не смогут принять предложение президента ФИФА Джанни Инфантино и приехать на финал ЧМ-2018. Это связано с состоянием их здоровья - они заработали гипотермию.