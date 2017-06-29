Винус Уильямс стала виновницей ДТП со смертельным исходом

Американка Винус Уильямс стала участницей ДТП во Флориде со смертельным исходом. Согласно TMZ, 9 июня на одном из перекрестков Палм-Бич-Гарденс во внедорожник спортсменки врезался другой автомобиль. Пассажир второй машины Джером Барсон был госпитализирован с серьезной травмой головы и скончался спустя две недели. Его супруга, управлявшая автомобилем, получила множественные переломы.
По итогам расследования Уильямс была признана виновницей ДТП. При этом отмечается, что в ее крови не было алкоголя или наркотических вещей. Отмечается, что 37-летняя теннисистка не отвлекалась ни на какие электронные устройства во время вождения.
Сама Уильямс отказалась комментировать данную информацию.
П_о_в_а_р
Обезьяна за рулём, это как баба с гранатой!!! или наоборот...((
23:31
пошливы
Братья Серен и Винус Уильямс - сами ходячие допинги.
23:27
Thomas_Boy_
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ! _________ Шансы почти 100%. В тюрьме-то поди никого из сеянных не будет. Выиграет.
23:27
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Thomas_Boy_ Не знаю, не знаю.) Лично я сейчас жду от Винус очередного выигрыша Уимблдона, чего ей искренне желаю.) Шансы хорошие.)
23:24
Thomas_Boy_
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ! __________ Это его сбила "живая легенда"? Я так-то имени не знал... Ну сам как думаешь, строго накажут или нет? 40 дней домашнего ареста или 3 дня покраски заборов в штате Теннесси?
23:16
Гарик "внук Наташи" Попов
FePaSe Я не пойму, почему нельзя написать в Спорт-Экспресс, как америкосовские и бритосовские спортивные сми пишут про россиян? - Например: "По сообщению источника, близкого к братьям вильямс, она была под допингом, наркотиками и алкоголем, а правительство сша хотело сделать виновными вторую сторону". И пусть потом эти идиоты оправдываются. 23:04__________Нам нельзя,у нас сэксот РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
23:10
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Thomas_Boy_ По Олежке Яковлеву скорбишь?))
23:09
Kiyatkin
"При этом отмечается, что в ее крови не было алкоголя или наркотических вещей. Отмечается, что 37-летняя теннисистка не отвлекалась ни на какие электронные устройства во время вождения." Тогда это преднамеренное убийство.
23:09
FePaSe
Я не пойму, почему нельзя написать в Спорт-Экспресс, как америкосовские и бритосовские спортивные сми пишут про россиян? - Например: "По сообщению источника, близкого к братьям вильямс, она была под допингом, наркотиками и алкоголем, а правительство сша хотело сделать виновными вторую сторону". И пусть потом эти идиоты оправдываются.
23:04
Thomas_Boy_
Так-то мужик, которого отправила на тот свет "живая легенда" теперь не очень живой...
23:03
rusfed 2.0
Психика под угрозой, и теперь ей врачи втрое больше TUE пропишут
23:02
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Винус конечно же живая легенда.) Надо ловить момент и наслаждаться гением, пока есть возможность. На пике формы она ни в чём не уступает пиковой Серене, а возможно и превосходит её. По праву с сестрой является лучшей теннисисткой всех времён.)
23:00
Гарик "внук Наташи" Попов
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ! Bibigon2000 А я по-твоему где живу?) 22:54_________________Понятно где,в животике у Серены)))
22:57
Thomas_Boy_
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ! _________ А я по-твоему где живу?) ___________ В клинике для душевнобольных.)
22:56
Thomas_Boy_
rusfed 2.0 __________ Все. Теперь накажут. Наверное 5 дней общественных работ дадут. На всю жизнь урок.
22:55
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Bibigon2000 А я по-твоему где живу?)
22:54
Bibigon2000
РОДЧЕНКО ВСЁ ВИДИТ!---------------не пойму только,чего ты все это пишешь нам? живи себе спокойно в америке или на исторической родине! какое тебе до России дело?
22:49
rusfed 2.0
Thomas_Boy_ rusfed 2.0 __________ Чмока: "Я думаю ничего криминального там Винус не сделала". Ну да так, мелочи. Человека убила ________ Ну она же случайно. Она не хотела. И вообще в первый раз. 22:41 ________ Да, и вроде новость - не утка
22:48
Thomas_Boy_
А так-то в Америке с этим строго. Там закон чтят. Там сразу сажают. Звезда ты или нет - не важно. Вот Пэрис Хилтон. Нарушала? Нарушала. И что? Наказали по всей строгости. 40 дней домашнего ареста влепили. Сурово в Америке с нарушителями обходятся.
22:46
Я с рулетом на балконе
И наркотических средств в ее крови не обнаружено. Только терапевтические исключения.
22:43
Thomas_Boy_
rusfed 2.0 __________ Чмока: "Я думаю ничего криминального там Винус не сделала". Ну да так, мелочи. Человека убила ________ Ну она же случайно. Она не хотела. И вообще в первый раз.
22:41
rusfed 2.0
Чмока: "Я думаю ничего криминального там Винус не сделала". Ну да так, мелочи. Человека убила
22:34
Я с рулетом на балконе
Да, да, откупиться невозможно, а выпустить преступника под залог - это не то, что вы подумали, это законно)))
22:31
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Мары Багдасарян - это типично российская действительность.)) Бабло платится и на всех благополучно кладётся.))
22:29
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Я думаю ничего криминального там Винус не сделала. Иначе бы уже сидела. В США перед законом все равны, и откупиться, как в России, невозможно.)
22:28
disss
Наверное, душа погибшего окажется в животе беременной систер!
22:27
Thomas_Boy_
Помутнение сознания. Из-за пилюлек.
22:27
Я с рулетом на балконе
Любимочку не посадят, откупится, закон будет для нее равнее.
22:25