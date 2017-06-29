22:06 | ХРОНИКА

Винус Уильямс стала виновницей ДТП со смертельным исходом

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Американка Винус Уильямс стала участницей ДТП во Флориде со смертельным исходом. Согласно TMZ, 9 июня на одном из перекрестков Палм-Бич-Гарденс во внедорожник спортсменки врезался другой автомобиль. Пассажир второй машины Джером Барсон был госпитализирован с серьезной травмой головы и скончался спустя две недели. Его супруга, управлявшая автомобилем, получила множественные переломы.

По итогам расследования Уильямс была признана виновницей ДТП. При этом отмечается, что в ее крови не было алкоголя или наркотических вещей. Отмечается, что 37-летняя теннисистка не отвлекалась ни на какие электронные устройства во время вождения.

Сама Уильямс отказалась комментировать данную информацию.

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КОММЕНТАРИИ (28)
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П_о_в_а_р

Обезьяна за рулём, это как баба с гранатой!!! или наоборот...((

23:31

пошливы

Братья Серен и Винус Уильямс - сами ходячие допинги.

23:27

Thomas_Boy_

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ! _________ Шансы почти 100%. В тюрьме-то поди никого из сеянных не будет. Выиграет.

23:27

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Thomas_Boy_ Не знаю, не знаю.) Лично я сейчас жду от Винус очередного выигрыша Уимблдона, чего ей искренне желаю.) Шансы хорошие.)

23:24

Thomas_Boy_

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ! __________ Это его сбила "живая легенда"? Я так-то имени не знал... Ну сам как думаешь, строго накажут или нет? 40 дней домашнего ареста или 3 дня покраски заборов в штате Теннесси?

23:16

Гарик "внук Наташи" Попов

FePaSe Я не пойму, почему нельзя написать в Спорт-Экспресс, как америкосовские и бритосовские спортивные сми пишут про россиян? - Например: "По сообщению источника, близкого к братьям вильямс, она была под допингом, наркотиками и алкоголем, а правительство сша хотело сделать виновными вторую сторону". И пусть потом эти идиоты оправдываются. 23:04__________Нам нельзя,у нас сэксот РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

23:10

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Thomas_Boy_ По Олежке Яковлеву скорбишь?))

23:09

Kiyatkin

"При этом отмечается, что в ее крови не было алкоголя или наркотических вещей. Отмечается, что 37-летняя теннисистка не отвлекалась ни на какие электронные устройства во время вождения." Тогда это преднамеренное убийство.

23:09

FePaSe

Я не пойму, почему нельзя написать в Спорт-Экспресс, как америкосовские и бритосовские спортивные сми пишут про россиян? - Например: "По сообщению источника, близкого к братьям вильямс, она была под допингом, наркотиками и алкоголем, а правительство сша хотело сделать виновными вторую сторону". И пусть потом эти идиоты оправдываются.

23:04

Thomas_Boy_

Так-то мужик, которого отправила на тот свет "живая легенда" теперь не очень живой...

23:03

rusfed 2.0

Психика под угрозой, и теперь ей врачи втрое больше TUE пропишут

23:02

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Винус конечно же живая легенда.) Надо ловить момент и наслаждаться гением, пока есть возможность. На пике формы она ни в чём не уступает пиковой Серене, а возможно и превосходит её. По праву с сестрой является лучшей теннисисткой всех времён.)

23:00

Гарик "внук Наташи" Попов

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ! Bibigon2000 А я по-твоему где живу?) 22:54_________________Понятно где,в животике у Серены)))

22:57

Thomas_Boy_

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ! _________ А я по-твоему где живу?) ___________ В клинике для душевнобольных.)

22:56

Thomas_Boy_

rusfed 2.0 __________ Все. Теперь накажут. Наверное 5 дней общественных работ дадут. На всю жизнь урок.

22:55

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Bibigon2000 А я по-твоему где живу?)

22:54

Bibigon2000

РОДЧЕНКО ВСЁ ВИДИТ!---------------не пойму только,чего ты все это пишешь нам? живи себе спокойно в америке или на исторической родине! какое тебе до России дело?

22:49

rusfed 2.0

Thomas_Boy_ rusfed 2.0 __________ Чмока: "Я думаю ничего криминального там Винус не сделала". Ну да так, мелочи. Человека убила ________ Ну она же случайно. Она не хотела. И вообще в первый раз. 22:41 ________ Да, и вроде новость - не утка

22:48

Thomas_Boy_

А так-то в Америке с этим строго. Там закон чтят. Там сразу сажают. Звезда ты или нет - не важно. Вот Пэрис Хилтон. Нарушала? Нарушала. И что? Наказали по всей строгости. 40 дней домашнего ареста влепили. Сурово в Америке с нарушителями обходятся.

22:46

Я с рулетом на балконе

И наркотических средств в ее крови не обнаружено. Только терапевтические исключения.

22:43

Thomas_Boy_

rusfed 2.0 __________ Чмока: "Я думаю ничего криминального там Винус не сделала". Ну да так, мелочи. Человека убила ________ Ну она же случайно. Она не хотела. И вообще в первый раз.

22:41

rusfed 2.0

Чмока: "Я думаю ничего криминального там Винус не сделала". Ну да так, мелочи. Человека убила

22:34

Я с рулетом на балконе

Да, да, откупиться невозможно, а выпустить преступника под залог - это не то, что вы подумали, это законно)))

22:31

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Мары Багдасарян - это типично российская действительность.)) Бабло платится и на всех благополучно кладётся.))

22:29

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Я думаю ничего криминального там Винус не сделала. Иначе бы уже сидела. В США перед законом все равны, и откупиться, как в России, невозможно.)

22:28

disss

Наверное, душа погибшего окажется в животе беременной систер!

22:27

Thomas_Boy_

Помутнение сознания. Из-за пилюлек.

22:27

Я с рулетом на балконе

Любимочку не посадят, откупится, закон будет для нее равнее.

22:25