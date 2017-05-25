Суд наказал новозеландского крикетиста, севшего за руль пьяным из-за смерти попугая

Суд Мастертона приговорил игрока сборной Новой Зеландии по крикету Дуга Брейсуэлла к 100 часам общественных работ за управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщает AP.

Как рассказал адвокат Брейсуэлла Рон Мэнсфилд, спортсмен был на мероприятии, когда ему позвонила его девушка и сообщила, что их любимый попугай был растерзан собаками. По словам адвоката, какаду имел огромное значение для девушки, и она была ужасно расстроена.

Сам Брейсуэлл на суде признал себя виновным и заявил, что совершил ошибку, решив ехать самостоятельно, а не ждать такси. Отмечается, что во время задержания уровень алкоголя в крови 27-летнего спортсмена втрое превышал допустимый предел. Брейсуэлл ранее признавался виновным в вождении автомобиля в состоянии опьянения в 2008 и 2010 годах.