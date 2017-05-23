Сотрудники ВАДА приедут в Москву до 28 мая для оказания поддержки в восстановлении РУСАДА

Почетный президент Олимпийского комитета России, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов сообщил, что сотрудники Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) до 28 мая приедут в Москву для оказания поддержки в восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Ранее РУСАДА было признано несоответствующим кодексу ВАДА на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и ВАДА согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.

- 18 мая на заседании совета учредителей ВАДА в Монреале было принято решение о самостоятельном тестировании РУСАДА, - приводит ТАСС слова Смирнова. - Это решение уже согласовано. ВАДА рассматривает восстановление РУСАДА как важнейший шаг. Уже на этой неделе сотрудники ВАДА прибывают в Москву для оказания поддержки в подготовке расширенной программы восстановления.

В этом документе (докладе Макларена. - Прим. "СЭ") порой недостаточно доказательств, как отмечал Ниггли (генеральный директор ВАДА. - Прим. "СЭ"). Это признают представители МОК и ВАДА, но доклад заставил нас прислушаться к результатам этой работы. Тот факт, что многие наши спортсмены были дисквалифицированы, говорит о невозможности нашей системы предотвращать случаи употребления допинга. Пострадали "чистые" спортсмены.