Сообщение о чемпионстве "Лестера" - самый популярный спортивный твит-2016

Твиттер предоставил статистику по самым популярным спортивным событиям 2016 года, основанную на хэштегах в микроблогах пользователей соцсети. Первое место по популярности в мире занял майский твит "Лестера", впервые в истории выигравшего чемпионат Англии. Его ретвитнули 395 тысяч пользователей.

Второе место заняло траурное воспоминание о прославленном боксере Мохаммеде Али в его официальном твиттере (256 ретвитов). Американский спортсмен в этом году ушел из жизни.

В тройку популярных спортивных твитов вошло сообщение нападающего Златана Ибрагимовича о переходе в "Манчестер Юнайтед" (222 тысячи ретвитов).

Time to let the world know. My next destination is @ManUtd pic.twitter.com/DAK7iYlrCq – Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 30 июня 2016 г.

Четвертую строчку также занял твит, связанный с чемпионством "Лестера". Защитник команды Кристиан Фукс выложил видео празднования в доме одноклубника Джейми Варди (219 тысяч).

Топ-5 твитов замкнул звезда NFL Шон Линч, который оригинальным образом объявил о завершении карьеры (207 тысяч).

Также в десятку вошел твит о последней игре Коби Брайанта за "Лейкерс" (205 тысяч), объявление бойца MMA Конора Макгрегора о завершении карьеры (161 тысяча), сообщение Златана Ибрагимовича о последнем матче за "ПСЖ" (135 тысяч), твит бывшего баскетболиста НБА Шакила О'Нила об одиночестве (118 тысяч) и твит Криштиану Роналду, посвященный победе сборной Португалии на чемпионате Европы (113 тысяч).