Погибший во время Универсиады российский судья катался в запрещенном месте

Официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов подтвердил, что технический судья Алексей Белослудцев, прибывший на Универсиаду в Алма-Ату из Красноярска, погиб в результате схода лавины.

По данным комитета, ЧП произошло во время внетрассового катания на западном склоне ущелья Чимбулак. Тело Белослудцева было обнаружено местными спасателями. Врачи скорой медицинской помощи, входившие в состав поисковой группы, после реанимационных действий констатировали смерть. Погибший являлся техническим судьей по дисциплине "ски-кросс" в сноуборде.

– В 15:23 (в 12:23 мск) спасатели совместными усилиями извлекли тело гражданина Российской Федерации Белослудцева Алексея Николаевича, 1986 года рождения. В 16:14 (13:14 мск) врачи скорой медицинской помощи, входившие в состав поисковой группы, после реанимационных действий констатировали смерть, – приводит ТАСС слова Иманкулова.

– Несчастный случай произошел в результате катания за пределами спортивных трасс Универсиады. Со слов товарища погибшего, они специально подбирали склоны с нетронутым снегом для занятия фрирайдом, понимая, что это запрещенные для катания места, – говорится в сообщении пресс-службы Универсиады.