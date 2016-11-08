Петербургские призеры Игр получили премии от города

Во вторник в здании Смольного института прошло чествование спортсменов Санкт-Петербурга, показавших высокие результаты на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. В их числе были и петербурженки, ставшие чемпионками в своих дисциплинах: Екатерина Дьяченко (фехтование), Маргарита Мамун (художественная гимнастика) и Александра Пацкевич (синхронное плавание). Отметим, что золотые медалисты вместе с почетными грамотами и знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом" получили два сертификата по 2,5 миллиона рублей. Серебряным призерам был вручен один сертификат на 2,5 миллиона, бронзовым – на 1,5 миллиона. (Гоша ЧЕРНОВ)