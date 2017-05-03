На депутата завели дело о драке с борцом Богомоевым

СК возбудил уголовное дело в отношении депутата Эхирит-Булагатского района в Иркутской области Антона Асалханова за драку с борцом Александром Богомоевым и тренером Баиром Ильиным, сообщает ТАСС. По информации следствия, Асалханов 23 апреля несколько раз ударил знакомого бойца металлической трубой. Врачи диагностировали у того разрыв селезенки и закрытую черепно-мозговую травму.

Асалханову вменяют статью 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия"). Депутат помещен под домашний арест. Во вторник, 25 апреля, в областной центр из Усть-Ордынского был доставлен тренер Ильин, также пострадавший во время драки. По данным Минздрава, он, получив множественные ножевые ранения, пережил клиническую смерть, сейчас его состояние стабилизировалось, он пришел в сознание. Богомоев был прооперирован после разрыва селезенки и переведен в Иркутскую областную клиническую больницу.

27-летний Богомоев - трехкратный чемпион России и победитель Азиатских игр-2015.